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Caleb Ekuban: 1 puanla ayrıldığımız için mutlu değiliz

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki tek golünü kaydeden Ekuban, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

SPOR 02.09.2019, 00:39 Toygar Dim
Caleb Ekuban: 1 puanla ayrıldığımız için mutlu değiliz
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SÜPER Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonsporlu oyuncu Caleb Ekuban maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ekuban’ın açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde:

“Çok iyi bir ilk yarı geçirdiğimizi söyleyemem. Ancak 1 puanla ayrıldığımız için mutlu değiliz ama üzgün de değiliz. Artık dinlenme vakti. Kontra atak pozisyonunda topun kanada gittiğini gördüm. Ben de iyi pozisyon aldım, iyi top geldi ve bana da gol atmak düştü.”

Caleb Ekuban sakatlanan Emre Belözoğlu’na müdahale eden ilk isim olması hakkında ise “Günün sonunda futbol oynuyorsunuz. Yerde birini görünce yardım etmek zorundasınız. Rakipte de olsa yardım edilmeli. Orada yerdeki ben de olabilirdim onun yerine” dedi.

#Fenerbahçe #trabzonspor #caleb #ekuban
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