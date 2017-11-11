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Çakır'ın maçında skandal! Kameralara yakalandı

İtalyan futbolcu Chiellini, İsveç maçında yerde kaldığı pozisyonda Cüneyt Çakır'ı kandırmak isterken kameralara yakalandı

Çakır'ın maçında skandal! Kameralara yakalandı

İtalyan futbolcu Chiellini, İsveç maçında yerde kaldığı pozisyonda Cüneyt Çakır'ı kandırmak isterken kameralara yakalandı

11 Kasım 2017 Cumartesi 10:09
Çakır'ın maçında skandal! Kameralara yakalandı
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2018 FIFA Dünya Kupası  Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında  İsveç konuk ettiği  İtalya'yı 1-0 yendi.  İsveç'in başkenti  Stockholm'deki Friends Arena'da oynanan maçı hakem  Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve  Tarık Ongun yaparken, 4. hakemlik görevini  Hüseyin Göçek üstlendi.

CHIELLINI ÇUVALLADI

Maça damga vuran ise, İtalyan oyuncu Chiellini'nin tecrübeli hakemimiz  Cüneyt Çakır'ı kandırmak istemesi. Maçın 57. dakikasında Chielli'nin rakip oyuncu ile girdiği pozisyon sonrası yerden kalıp Çakır'a böyle bakması kameralara yansıdı..

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Anahtar Kelimeler:
AvrupaİtalyaİsveçCüneyt ÇakırSpor
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