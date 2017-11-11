Çakır'ın maçında skandal! Kameralara yakalandı

Maça damga vuran ise, İtalyan oyuncu Chiellini'nin tecrübeli hakemimiz Cüneyt Çakır'ı kandırmak istemesi. Maçın 57. dakikasında Chielli'nin rakip oyuncu ile girdiği pozisyon sonrası yerden kalıp Çakır'a böyle bakması kameralara yansıdı..

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında İsveç konuk ettiği İtalya 'yı 1-0 yendi. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanan maçı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, 4. hakemlik görevini Hüseyin Göçek üstlendi.

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