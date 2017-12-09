Çakar'dan olay tweet! G.Saray maçında Lukac...

SÜPER Lig'in 15. haftasında G.Saray, evinde Akhisarspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 mağlup ederken Ahmet Çakar, maçın ardından olay bir tweet attı.
İlk yarıda 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya fırtına gibi başladı ve Miguel Lopes'in kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla 10 kişi kalan rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.
Maçın ardından Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından şikeyi ima eden bir paylaşım yaptı.
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