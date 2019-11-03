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Çağlar Söyüncü attı, Leicester City fırtınası devam ediyor

Leicester City, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün gol attığı maçta Crystal Palace'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

SPOR 03.11.2019, 20:08
Çağlar Söyüncü attı, Leicester City fırtınası devam ediyor
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İNGİLTERE Premier Lig'in 11. haftasında Crystal Palace ile Leicester City karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı.

Milli futbolcumuz ve Leicester'ın vazgeçilmez isimlerinden Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıktı. Taraftarların adına beste yaptığı Çağlar, rakibin kilidini açan isim oldu.

57. dakikada köşe vuruşundan gelen ortada topa ceza sahası içerisinde çok güzel bir vuruş yapan Çağlar Söyüncü, Leicester City'yi 1-0 öne geçirdi.

Maç boyunca da başarılı müdahaleler yapan 23 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada sarı kart gördü.

Crystal Palace karşısında Liecester City'yi rahatlatan golü ise 88. dakikada Jamie Vardy attı. Seri paslarla rakip ceza sahasına giden konuk takım oyuncuları sahadan 3 puanla ayrıldı ve üst üste 3. galibiyeti aldı.

Crystal Palace 15 puanda kalırken, Leicester City 23 puana yükselerek Liverpool ve Manchester City'nin ardından 3. sırada yer aldı.

Leicester 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Arsenal'ı konuk edecek.

Maç boyunca 68 Pas, 87% isabetli pas,️ 2 kazanılan top, 8 top uzaklaştırma, 7 kazanılan hava topu ve 1 şut kesme ile oynayan Çağlar Söyüncü, Maçın Adamı seçildi.

#crystal #PALACE #Leicester #city #çağlar #söyüncü
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