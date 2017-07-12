Çağla Büyükakçay çeyrek finalde

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de organize edilen 100 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında dünya sıralamasının 176. basamağındaki Çağla Büyükakçay, klasmanda 158. sırada bulunan Slovak Viktoria Kuzmova ile ikinci turda karşılaştı.

ULUSLARARASI Tenis Federasyonu ( ITF ) tarafından Macaristan 'da düzenlenen turnuvada milli sporcu Çağla Büyükakçay , teklerde çeyrek finale yükseldi.

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