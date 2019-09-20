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Caddelere triatlon bakımı
Triatlon heyecanı Alanya'da bu yıl 29. kez yaşanacak. Büyük organizasyon öncesi seferberlik ilan eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarışmanın sorunsuz geçmesi için Atatürk Caddesi'ni bakıma aldı
SPOR 20.09.2019, 20:52
5-6 EKİM tarihlerinde düzenlenecek ETU Avrupa Kupası Triatlon Yarışmaları için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarış güzergahında yer alan sorumluluk alanı içindeki Atatürk ve Ahmet Asım Tokuş Bulvarları’nda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bulvar ve kaldırımlardaki ağaç, çiçek ve bitkilerin mevsimsel bakımlarını yaparken, parke ile kaplı olan Atatürk Bulvarı’nda bozuk olan bölümler sökülerek gerekli tamirat yapılıyor. Yarışlarda sporcuların herhangi bir sorun yaşamaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile gerekli önlem ve tedbirleri alırken, diğer görevli birimlerle de koordineli bir şekilde çalışıyor.
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