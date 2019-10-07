'Büyük takım hatayı affetmez'

SÜPER Lig’in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş’a konuk olan Aytemiz Alanyaspor’da takımın önemli isimlerinden Efecan Karaca maçın ardından konuştu. İlk yarıda çok iyi oynadıklarını söyleyen başarılı futbolcu, "Beşiktaş'ın penaltıya kadar pozisyonu yoktu. Ama ilk hatamızda Beşiktaş gibi bir takım affetmedi. Penaltıdan sonra risk almamız gerekti, risk alınca da ikinci golü kalemizde gördük. İlk mağlubiyetimizi aldık. İyi gidiyorduk ve hala da lideriz. Artık bu maçı unutup, milli arayı iyi değerlendirmemiz lazım. Sonra da Rizespor maçına odaklanmalıyız" dedi. Atiba'nın elle oynadığı iddia edilen pozisyonla ilgili de konuşan Efecan Karaca, "Pozisyonu izleyen arkadaşlar var. Onlar penaltı diyor ama sahanın içinde çok gözükmedi. Hakemin kararı için yorum yapmak istemiyorum, sonuçta onlar daha iyi biliyor" açıklamasını yaptı.

'İKİ YÖNLÜ OYNAMAK ÖNEMLİ'

A Milli Takım’ın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçları da değerlendiren Efecan, "Arnavutluk ve Fransa ile zorlu maçlarımız var. Öncelikle Arnavutluk maçını kazanıp, Şenol hocamızın dediği gibi Fransa maçıyla final oynamak istiyoruz" diye konuştu. Son olarak Alanyaspor’un bu sezonki futbolunu da değerlendiren Efecan, "Bu sene defans yönümüzü daha çok geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Erol hocanın gelmesiyle daha iyi oynuyoruz, daha çok alan kapatıyoruz. Hücum gücümüz zaten iyi. Bunu defansa da yansıttık. Günümüzde futbolu iki yönlü oynamak en önemlisi. Bunu da yapınca başarı geliyor" diyerek sözlerini tamamladı.