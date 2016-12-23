Büyük sınav

SABAH GİDİYORLAR
Zorlu Galatasaray maçının Alanya'daki son antrenmanını dün tesislerinde gerçekleştiren Turuncu-Yeşilli temsilcimiz, bugün havayoluyla İstanbul'a uçacak ve Pullman İstanbul Airport Hotel'de kampa girecek. İstanbul'a eksik giden Şimşek'te kart cezalısı Vagner Love ile sakat oyuncular Donald Guerrier, Kenneth Omeruo, Isaac Sackey ve Deniz Vural yok. Rakip Galatasaray'da ise sakat futbolcular Sigthorsson, Lukas Podolski, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz Alanyaspor maçında oynamayacak. 35 puanlı lider Başakşehir’le arasında 5 puan farkı bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın kendi evinde kazanmak istediği mücadelede, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da ilk yarıyı en iyi şekilde bitirme peşinde olacak.
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