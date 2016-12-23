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Büyük sınav

Süper Lig'de ilk yarının son maçına çıkacak olan Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oluyor. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadelede FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya düdük çalacak

Büyük sınav

Süper Lig'de ilk yarının son maçına çıkacak olan Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oluyor. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadelede FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya düdük çalacak

23 Aralık 2016 Cuma 22:02
Büyük sınav
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BU sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez yer alan ve 15 maçta 18 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor, ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Galatasaray’la oynayacak. Geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor'u elinden kaçıran Turuncu-Yeşilliler, Galatasaray deplasmanında puan ve puanlar arayacak. İlk yarıyı hedefledikleri 23 puana yaklaşarak bitirebilmek için bu önemli deplasmandan puan çıkarma peşinde olacaklarını söyleyen teknik direktör Hüseyin Kalpar "Eksik ve cezalı oyuncularımız var. Galatasaray’la Süper Lig'de ilk kez karşılaşacağız. Bizim için zor bir 90 dakika olacak ama futbol bu, her sonuç çıkabilir. Elimizden geleni yaparak galip gelmeye çalışacağız" dedi. 

SABAH GİDİYORLAR

Zorlu Galatasaray maçının Alanya'daki son antrenmanını dün tesislerinde gerçekleştiren Turuncu-Yeşilli temsilcimiz, bugün havayoluyla İstanbul'a uçacak ve Pullman İstanbul Airport Hotel'de kampa girecek. İstanbul'a eksik giden Şimşek'te kart cezalısı Vagner Love ile sakat oyuncular Donald Guerrier, Kenneth Omeruo, Isaac Sackey ve Deniz Vural yok. Rakip Galatasaray'da ise sakat futbolcular Sigthorsson, Lukas Podolski, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz Alanyaspor maçında oynamayacak. 35 puanlı lider Başakşehir’le arasında 5 puan farkı bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın kendi evinde kazanmak istediği mücadelede, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da ilk yarıyı en iyi şekilde bitirme peşinde olacak. 
 
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Son Güncelleme: 23.12.2016 22:50
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAytemiz AlanyasporBüyükSüper Lig
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