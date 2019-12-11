Büyük medeniyetsizlik! Paris'te Galatasaray taraftarına çirkin saldırı
Paris Saint Germain - Galatasaray maç öncesinde başkentte istenmeyen olaylar yaşandı. PSG taraftarı, Galatasaray kortejine saldırdı
SPOR 11.12.2019, 22:47
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain - Galatasaray maçı öncesinde Fransızlar, sarı kırmızılı taraftarlara çirkin saldırıda bulundu.
Paris'te Porte de Saint Cloud'da toplanan yaklaşık 150-200 kişilik maskeli holigan grubu, Galatasaraylı taraftarların kortejine saldırdı. Gözü dönen PSG taraftarları, sarı kırmızılı taraftarların üzerine meşaleler attı.
Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.
Güvenlik güçlerinin geç de olsa olaylara müdahale edip tansiyonu düşürmesinin ardından Türk futbolseverler, Parc de Princes Stadı'na giriş yaptı.
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