Büyük heyecan

ANTALYA Süper Amatör Küme'deki temsilcimiz Kestelspor'un yıllardır hayalini kurduğu Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselebilmesi için artık son 90 dakika. Yarın deplasmanda Kınıkspor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan mavi beyazlı temsilcimiz, mücadeleden 3 puanla ayrıldığı taktirde şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Kestelsporlu futbolcular ise galibiyetten emin olduklarını söylediler.

