Büyük final Vodafone Park’ta!

2019 UEFA Süper Kupa finaline Vodafone Park ev sahipliği yapacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ve UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon olan takımları karşı karşıya getirecek olan mücadele her sezon Ağustos ayının başlarında oynanıyor.

Beşiktaş daha önce bu konuda bir başvuruda bulunmuş ve Vodafone Park’ı Avrupa Ligi ve de Süper Kupa finali için aday stat olarak göstermişti. Yapılan ön incelemede Vodafone Park Stadı her iki final için de barajı geçmişti. Vodafone Park, Avrupa Ligi finali için 7, Süper Kupa finali için de 9 stat arasında yer almıştı.