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Bütün parasını eşine kaptıran Eboue'den yürek burkan itiraf

Tüm mal varlığını kaybeden eski Galatasaraylı Eboue, "İnsanlar beni gördüğü zaman utanıyorum. 'Sen Eboue'sin' dedikleride 'Hayır ben değilim, karıştırıyorsunuz' diyorum." dedi

Bütün parasını eşine kaptıran Eboue'den yürek burkan itiraf

Tüm mal varlığını kaybeden eski Galatasaraylı Eboue, "İnsanlar beni gördüğü zaman utanıyorum. 'Sen Eboue'sin' dedikleride 'Hayır ben değilim, karıştırıyorsunuz' diyorum." dedi

26 Aralık 2017 Salı 16:56
Bütün parasını eşine kaptıran Eboue'den yürek burkan itiraf
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GEÇTİĞİMİZ günlerde yaptığı açıklamalarla olay yaratan eski Galatasaraylı futbolcu Eboue, tüm mal varlığını kaybettiğini söylemiş, ekonomik olarak çok zor günler geçirdiğini belirtmişti.

Eski takımı Arsenal'in maçını izlemek için bara gittiği bir anısını paylaşan Eboue, bir kez daha yürek burktu. İngiltere'de yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluşun dekoderini, parası yetmediği için alamadığını söyleyen futbolcu, Arsenal-Everton maçı sırasında başından geçenleri şöyle anlattı:

"TARAFTARLAR BENİ TANIMASIN DİYE YÜZÜMÜ KAPATTIM"

"Enfield'da bir bara gittim. Bara giderken tanınmamak için yüzümü kapattım. Etrafımda hep Arsenal taraftarları vardı. Ancak orada oturanın ben olduğumu anlayamadılar. Oturdum, alkol aldım ve maçı izledim. Kapşonu kafamdan hiç çıkarmadım, eğer bunu yapsam Arsenalliler beni hemen tanırdı".

"BENİ GÖRDÜĞÜNDE ŞOK OLABİLİRLERDİ"

Emmanuel Eboue aktif futbolculuk hayatını henüz sonlandırmadığını da belirtti: "Biraz sıkılgandım, o güne kadar hiç barda maç izlememiştim. Maçları ya evimde ya da bir arkadaşın evinde izlerdim. Eğer futbolu bıraktığımı açıklamış olsam o zaman tamam, taraftarların beni barda görmesi sorun olmazdı. Ancak bazı taraftarlar Eboue'nin hala futbol oynadığını bilirken olmazdı. Beni gördüklerinde şok olabilirlerdi".

"SEN EBOUE'SİN DEDİKLERİNDE YALAN SÖYLÜYORUM"

Londra Enfield'daki evinin yakınlarında bir parkta çalışmalarını bireysel sürdürdüğünü aktaran Eboue, "İnsanlar toplu taşıma araçlarında beni tanıyabiliyor. Böyle olduğu zaman onlara yalan söylemek zorunda kalıyorum. Sen Eboue'sin dediklerinde 'hayır ben o değilim, karıştırıyorsunuz' diyorum. Biraz utanıyorum, yalan söylemek zorunda kalıyorum" dedi.

Kaynak: Skorer

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereOnur DinçerArsenalEmmanuel EboueSpor
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