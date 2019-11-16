Bütün Avrupa Merih'i konuşuyor
Alanyaspor'un eski oyuncusu Merih’in çizgiden çıkardığı top, Avrupa basınında gündem oldu. Calcio Mercato, “Bir kaleci gibi davranarak bitime 8 dakika kala çizgiye gelerek golü engelledi” diye yazdı ve genç futbolcuyu Milan’ın istediğini hatırlattı.
TÜRKİYE'NİN İzlanda ile berabere kalarak son maçlar öncesinde Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gitmeyi garantilemesi, Avrupa basınında yer buldu.
Juventuslu Merih Demiral’ın İzlanda maçında çizgiden çıkardığı top İtalyanlar’ın gündemine oturdu. Calciomercato internet sitesinde, “Bir kaleci gibi davranarak bitime 8 dakika kala çizgiye gelerek golü engelledi” ifadeleri kullanıldı. İzlandalılar da EURO 2020 finallerine gidememelerini, Merih Demiral’ın çıkardığı pozisyona bağladı. Visir internet sitesinde ‘Kaleci çaresizdi ancak gol olmadı’ denilerek, kaleciyi geçen topu başarılı savunma oyuncusunun son anda çıkardığına dikkat çekildi. Haberin devamında, Serie A devi Milan’ın Merih Demiral’ı çok istediği de belirtildi.
Fransız basınından RTL, “Fransa, Türkiye ve İzlanda’nın berabere kalmasıyla turladı”, So Foot, “Türkiye berabere kalınca Fransa’nın da finallere gitmesi kesinleşti” denildi.
Son bölümde baskı
İspanya’da As gazetesi “Fransa ve Türkiye, EURO 2020’ye katılmayı garantiledi” başlığıyla haber verildi. Gazetenin haberinde “Şenol Güneş’in öğrencileri son bölümde baskı yeseler de, sonlardaki mücadelesiyle finallere kalmayı başardı” ifadeleri kullanıldı.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:29
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6