Bütün Avrupa Merih'i konuşuyor

TÜRKİYE'NİN İzlanda ile berabere kalarak son maçlar öncesinde Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gitmeyi garantilemesi, Avrupa basınında yer buldu.



Juventuslu Merih Demiral’ın İzlanda maçında çizgiden çıkardığı top İtalyanlar’ın gündemine oturdu. Calciomercato internet sitesinde, “Bir kaleci gibi davranarak bitime 8 dakika kala çizgiye gelerek golü engelledi” ifadeleri kullanıldı. İzlandalılar da EURO 2020 finallerine gidememelerini, Merih Demiral’ın çıkardığı pozisyona bağladı. Visir internet sitesinde ‘Kaleci çaresizdi ancak gol olmadı’ denilerek, kaleciyi geçen topu başarılı savunma oyuncusunun son anda çıkardığına dikkat çekildi. Haberin devamında, Serie A devi Milan’ın Merih Demiral’ı çok istediği de belirtildi.

Fransız basınından RTL, “Fransa, Türkiye ve İzlanda’nın berabere kalmasıyla turladı”, So Foot, “Türkiye berabere kalınca Fransa’nın da finallere gitmesi kesinleşti” denildi.



Son bölümde baskı



İspanya’da As gazetesi “Fransa ve Türkiye, EURO 2020’ye katılmayı garantiledi” başlığıyla haber verildi. Gazetenin haberinde “Şenol Güneş’in öğrencileri son bölümde baskı yeseler de, sonlardaki mücadelesiyle finallere kalmayı başardı” ifadeleri kullanıldı.

