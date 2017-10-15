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Buruk'tan itiraf! "Bu kadar gol..."

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okun Buruk, Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi

Buruk'tan itiraf! "Bu kadar gol..."

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okun Buruk, Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi

15 Ekim 2017 Pazar 19:18
Buruk'tan itiraf! "Bu kadar gol..."
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SÜPER Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 6-1 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor’da Teknik Direktör Okan Burak, çok önemli bir galibiyeti imza attıklarını belirterek, “Maç öncesi gol atacağımızı düşünüyorduk ama bu kadar atacağımızı düşünmüyorduk. Önde hızlı oyuncularımız vardı. Rakibimiz de açıkları vardı, önceki maçlarda gol yiyen bir takımdı. 3-1 olduktan sonra rakip belki üzerimizde baskı oluşturur diye düşünürken 4’üncü golü bulduk.
 
Oyuncular iyi niyetli. Trabzonspor oyuncuları da iyi niyetli. Oyun bize döndü. Trabzonspor karşısında 6-1 gibi inanılmaz bir sonuç aldık. Maçta sona kadar oyuncularımız konsantrasyonlarını bozmadılar. Vücut, ayak, beyinlerini, her şeyini ortaya koydular. Bu da galibiyeti getirdi. Özellikle savunmada çok iyi işler yaptık. Caner ve Mustafa inanılmaz oynadı. Tüm oyuncularımızı kutluyorum ve Trabzonspor’a da kalan maçlarında başarılar diliyoruz” dedi.
 
Takımın yarısının Trabzonlu olduğunu belirten Okan Buruk, “Bizim takımın yarısı Trabzon ve Trabzonspor’da oynadığı için biz de ayrıca Trabzonspor maçlarını izliyoruz. Çok kaliteli iyi ayaklar var ama savunmaya geçişlerde sıkıntılar yaşayan bir takım. Hücum anlamında da ligin en üretken takımlarından biri. Saha içinde çok önemli işler yapsanız da bazen de top kalenize gelip giriyor. Dengeler açısından Trabzonspor çok dengeli oynayan bir takım değildi bizim de gördüğümüz buydu” ifadelerini kullandı.
 

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BurukTeleset Mobilya AkhisarsporTeknik Direktörü Okun BurukTrabzonspor
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