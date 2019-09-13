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Bursasporlu Kenan Vatansever bu fotoğrafla dünya gündemine oturdu

Bursaspor-Fenerbahçe maçında gündeme oturan Bursasporlu taraftar Kenan Vatansever, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından olan The Sun'a haber oldu

SPOR 13.09.2019, 12:02
Bursasporlu Kenan Vatansever bu fotoğrafla dünya gündemine oturdu
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BURSASPOR-Fenerbahçe maçı öncesinde televizyona yansıyan görüntü sonrası Türkiye'nin en çok konuşulan adamı haline gelen Kenan Vatansever, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan The Sun'a haber oldu.

Maç esnasında sigara içerken görüntülere takılan ve yaşı küçük sigara içen biri olarak görülen, ancak daha sonra 36 yaşında olduğu anlaşılan Kenan Vatansever, The Sun'a haber oldu. The Sun, Bursaspor-Fenerbahçe maçındaki o görüntüleri okuyucuları ile paylaştı.

Maç izlediği sırada olanlardan tamamen habersiz olduğunu söyleyen Vatansever, "Olaydan tamamen habersizdim, ağabeyim arayarak, 'Kenan sen ne yaptın? Herkes seni konuşuyor' dedi. Daha sonra sigara içtiğim fotoğrafı attı, görünce ben de şaşırdım. Daha ne olduğunu anlayamadan Bursaspor taraftarları yanıma gelip resim çekilmeye başladı benimle. Onun şokunu atlatamadan yanıma polisler geldi. 'Kardeşim sen ne yaptın? Senin yaşın kaç? Neden sigara içiyorsun?' gibisinden sorular yöneltti. Ben de kimliğimi gösterdiğimde işlem yapılmayacağını daha sonra tekrar benimle iletişime geçeceklerini söylediler. Maç bitene kadar sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj geldi, telefonum hiç susmadı, açıkçası maçı izleyemedim" dedi.

#bursaspor
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