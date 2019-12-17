Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yolları ayırdı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

“Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz. Bursaspor Yönetim Kurulu”