Bursaspor seremoniye polis montuyla çıktı

ZİRAAT Türkiye Kupası G Grubu ikinci haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Bursaspor, maçı 3-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri Sane, Del Valle ve Mustafa Çakır (KK) kaydetti.

Karşılaşma öncesinde Bursasporlu futbolcular seremoniye çevik kuvvet montu ve şapkasıyla çıktı. İki takım futbolcuları, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar da 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye tezahürat yaptı.

Bursa Çevik Kuvvet Müdürü Serdar Çalışkan, seremoninin ardından sahaya çevik kuvvet montuyla çıkmaları nedeniyle Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na çiçek verdi. Hamzaoğlu da Çalışkan'a yeşil-beyazlı atkı hediye etti.









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