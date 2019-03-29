Bursaspor maçı biletleri satışta

TURUNCU yeşilli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aytemiz Alanyasporumuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü Bursaspor ile saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Bilet Fiyatları: VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 35 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL.

Bilet Satış Kanalları: Taraftarlarımız, biletlerini maç gününe ve maç saatine kadar kulübümüzün bilet satış gişesi ve Store Mağazası Passolig gişesinden, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü ise Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig bilet satış gişelerinden satın alabilirler. Maç günü kulüp bilet satış gişesinde passolig kartı basımı yapılmayacak, yalnızca bilet satışı yapılacaktır."