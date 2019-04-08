Bursaspor'da Mesut Bakkal dönemi başladı

BURSASPOR teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Bugün Bursa’ya gelen ve yapılan görüşme neticesinde anlaşma sağlanan Mesut Bakkal, Bursasporumuzun yeni teknik direktörü olarak göreve başlıyor."

Aybaba sonrası kararı Bakkal

Yeşil-beyazlılarda, hafta sonu Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Bursaspor yönetimi dün Ali Ay başkanlığında toplandı. Toplantıda Aybaba'dan boşalan göreve kimin getirileceği konuşuldu. Toplantıda Mesut Bakkal ismi ön plana çıktı. Geçen yıl Aytemiz Alanyaspor'u küme düşme potasından çıkartan Bakkal bugün yapılan görüşmenin ardından Bursaspor'da göreve başladı. Bu arada deneyimli çalıştırıcının yardımcılarından birinin, Bursaspor'un şampiyon kaptanı Ömer Erdoğan olması bekleniyor. Başkan Ali Ay'ın takımı ve camiayı yakından tanıyan bir ismi teknik kadroya sokmak istediği ve Ömer Erdoğan ismi üzerinde karar kıldığı belirtiliyor.