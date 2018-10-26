Bursaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı - 26.10.2018 CANLI ANLATIM

BURSA Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Cenk Ahmet, Merih, Tzavellas, Nsakala, orta alanda Sackey, Maniatis, Efecan Karaca, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta da Bobo ilk 11'i ile sahada oluyor.

Ev sahibi Bursaspor ise, Okan, Ertuğrul, Badji, Latovlevici, Chedjou, Barış, Stancu, Aytaç, Umut, Tunay ve Burak ilk 11'i ile oynuyor.

CANLI ANLATIM

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Bursaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0

82' Bursaspor takımından Aytaç Kara şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

77' Filipe Augusto - Stephane Badji mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Stephane Badji lehine faul kararı veriyor.

76' Allano Lima altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

76' Bursaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Meraş geçiyor.

76' Aytemiz Alanyaspor'da 13 numaralı Deyvison Bobo oyundan çıktı. Yerine 5 numaralı Filipe Augusto oyuna girdi.

73' Alanyaspor'da 8 numaralı Maniatis oyundan çıktı. Yerine 19 numaralı Villafanez oyuna girdi.

74' Bursaspor'da 55 numaralı Tunay Torun oyundan çıktı. Yerine 17 numaralı Furkan Soyalp girdi.

65' Bursaspor'da 28 numaralı Bogdan Stancu oyundan çıktı. Yerine 7 numaralı Allano Lima oyunda girdi.

58'Bursaspor, Okan Koçuk ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

58'Tunay Torun, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Isaac Sackey tarafından faule maruz kalıyor.

57'Aytemiz Alanyaspor takımından Cenk Ahmet Alkılıç sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

57'Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

56'Aytemiz Alanyaspor takımından Junior Fernandes sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

55'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Junior Fernandes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

55'Aytemiz Alanyaspor takımından Isaac Sackey sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

53'Aytemiz Alanyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Giorgos Tzavellas geçiyor.

53'Junior Fernandes, Tunay Torun tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

53'Rakip sahasının sol orta kısımda bulunan Bobo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

51'Aytemiz Alanyaspor takımından Djalma Campos sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

Bursaspor takımından Tunay Torun tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

49'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

47'Aytemiz Alanyaspor takımından Djalma Campos sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

47'Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Djalma Campos kullanacak.

47'Taç çizgisine yakın bir yerde Cenk Ahmet Alkılıç, Stephane Badji tarafından faule maruz kalıyor.

İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45+3' Bursaspor, Aytaç Kara'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı 2-0.

39' Bursaspor'da 8 numaralı Badji sarı kart gördü.

36'Bogdan Stancu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

34'Junior Fernandes altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

34'Aytemiz Alanyaspor takımından Djalma Campos sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

34'Aytemiz Alanyaspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Djalma Campos geçiyor.

33'Umut Meraş – Efecan Karaca mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

32'Aytemiz Alanyaspor takımından Cenk Ahmet Alkılıç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

32'Aytemiz Alanyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Giorgos Tzavellas kullanacak.

32'Bogdan Stancu - Giorgos Tzavellas mücadelesinde hakem, Bursaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

30'Aytemiz Alanyaspor takımından Isaac Sackey sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

13'Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13'Aytemiz Alanyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Efecan Karaca.

12'Burak Kapacak – Bobo mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

10'Bursaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Meraş geçiyor.

10'Stephane Badji, Djalma Campos tarafından faulle durduruluyor. Bursaspor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

10'Ceza sahası içinde topla buluşan Tunay Torun, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

8'Orta saha çizgisine yakın bir noktada Stephane Badji tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

7' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor

6'Ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Fabrice N'Sakala tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

2' Bursaspor Latovlevici'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maç başladı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 22:35