Bursaspor, Antalyaspor'u farklı yendi

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 10. haftasında, Bursaspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında sağ çaprazdan Antalyaspor ceza sahasına giren Badu'nun sert şutunda, kaleci Boffin uzanarak topun kaleye girmesine izin vermedi. Boffin'den dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Kembo, iki Antalyasporlu savunma oyuncusunu geçerek son çizgiye indi. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada Badu'nun müsait durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

32. dakikada Menez'in pasıyla Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Eto'o'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

37. dakikada Bursaspor, savunma oyuncusu Agu'nun golüyle öne geçti. Bu dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı korner atışını Batalla kullandı. Arjantinli oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Agu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

42. dakikada Maicon'un pasında Bursaspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Charles'in vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada sağ kanattan Batalla’nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza yayı sol çaprazında buluşan Aziz Behich’in şık vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

66. dakikada sağ çaprazdan Eto’o’nun ortasında savunmadan seken topla arka direkte buluşan Deniz Kadah’ın şutunda top yandan auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan Stancu’nun ortasında ceza sahası içinde uygun durumda topu kontrol eden Ekoko, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

73. dakikada sağ kanattan Maicon’un kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Diego’nun kafa vuruşunu kaleci Harun güçlükle çeldi.

89. dakikada Barış’ın ceza sahası dışından şutunda top savunmaya çarparak Batalla’nın önünde kaldı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-0