Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde hemen silin
Whatsapp'ta mesajınızı silebileceksiniz
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Bursaspor, Antalyaspor'u farklı yendi

Süper Lig’in 10. haftasında Bursaspor sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele yeşil-beyazlı ekip farklı kazandı

Bursaspor, Antalyaspor'u farklı yendi

Süper Lig’in 10. haftasında Bursaspor sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele yeşil-beyazlı ekip farklı kazandı

29 Ekim 2017 Pazar 17:32
Bursaspor, Antalyaspor'u farklı yendi
banner404

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 10. haftasında, Bursaspor-Antalyaspor  maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında sağ çaprazdan Antalyaspor  ceza sahasına giren Badu'nun sert şutunda, kaleci Boffin uzanarak topun kaleye  girmesine izin vermedi. Boffin'den dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları  uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Kembo, iki Antalyasporlu  savunma oyuncusunu geçerek son çizgiye indi. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı  ortada Badu'nun müsait durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten  auta çıktı.

32. dakikada Menez'in pasıyla Bursaspor ceza sahası önünde topla  buluşan Eto'o'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı  gitti.

37. dakikada Bursaspor, savunma oyuncusu Agu'nun golüyle öne geçti. Bu  dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı korner atışını Batalla kullandı.  Arjantinli oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Agu'nun kafa  vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

42. dakikada Maicon'un pasında Bursaspor ceza sahası sağ çaprazında  topla buluşan Charles'in vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada sağ kanattan Batalla’nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza yayı sol çaprazında buluşan Aziz Behich’in şık vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

66. dakikada sağ çaprazdan Eto’o’nun ortasında savunmadan seken topla arka direkte buluşan Deniz Kadah’ın şutunda top yandan auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan Stancu’nun ortasında ceza sahası içinde uygun durumda topu kontrol eden Ekoko, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

73. dakikada sağ kanattan Maicon’un kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Diego’nun kafa vuruşunu kaleci Harun güçlükle çeldi.

89. dakikada Barış’ın ceza sahası dışından şutunda top savunmaya çarparak Batalla’nın önünde kaldı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-0

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Süper LigBursasporAntalyasporMücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Real Madrid'e Katalonya'da geçit yok!
Real Madrid'e Katalonya'da geçit yok!
'Oynayış şeklimizden memnunum'
'Oynayış şeklimizden memnunum'
Leonardo Araujo: 'Ağır bir skor'
Leonardo Araujo: 'Ağır bir skor'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim