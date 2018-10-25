Bursaspor-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

MHK, Süper Lig'in 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri bugün açıkladı. Haftanın açılış maçı olan Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor maçına ise FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler'i atadı

Bursaspor-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri bugün açıkladı. Buna göre; Bursaspor ile temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak olan haftanın açılış maçına FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler atandı. Bu sezon Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve UEFA U21 Şampiyonası'nda ise 1 maç yöneten Halil Umut Meler, turuncu yeşilli temsilcimizin ise bugüne kadar 8 maçında görev yaptı. Alanyaspor bu maçlarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bursaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan bu önemli mücadelede Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Koray Gençerler olacak.

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