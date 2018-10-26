Bursaspor - Alanyaspor karşılaşması bugün

SPOR Toto Süper Lig'de 12 puanla 11. sırada bulunan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bu akşam 9 puanlı Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan dev karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele için dün Bursa'ya giderek kampa giren Aytemiz Alanyaspor'da Welinton, Ufuk ve Mbilla sakatlıklarından dolayı, Papiss Cisse de kırmızı kart cezalısı olduğu için bu önemli maçta forma giyemeyecekler. Ev sahibi ekip Bursaspor'da ise sakatlıkları süren Henri Saivet ve Abdullahi Shehu bu maçta görev alamayacak.

FORVET FERNANDES

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın Bursaspor'a karşı Junior Fernandes'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Cisse'nin kart cezalısı, Brezilyalı Bobo'nun da formsuz olmasından dolayı Şilili yıldız Fernandes'i ileri uçta görevlendirmesi beklenen Mesut Bakkal'ın tüm hesapları galibiyet üzerine kurulu. Bu önemli mücadele için Fernandes'i özel olarak hazırladığı öğrenilen deneyimli teknik adamın "Takımın hücum gücüne güç katan, oyunda olduğu zaman skoru değiştirebilen bir oyuncusun. Sana güveniyorum" diyerek motive ettiği de gelen bilgiler arasında.