Bursa'da soğuk duş 2-0

SPOR Toto Süper Lig'de bu akşam Bursaspor'a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, hiç bir varlık gösteremediği mücadeleden puansız ayrıldı. Henüz 2. dakikada Latovlevici'nin golüyle 1-0 geriye düşen turuncu yeşilliler, maça adeta yenik başladı. Golün ardından atağa çıkmakta zorlanan Alanyaspor kalesinde üst üste pozisyonlar gördü. 25. dakikada Bursaspor gole bir kez daha yaklaştı. Yeşil beyazlıların atağında Tzavellas topu kesmek istedi ama top rakibinin önünde kaldı. Aytaç topu alır almaz içeriye ortaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Tunay Torun, altıpas üzerinden kaleye şutunu çekti ancak Merih topu son anda çizgiden çıkararak golü önledi. 33'de Fernandes'in kafa şutu direğin hemen üstünden auta çıktı. Bu pozisyon, Alanyaspor'un ilk yarıda kaleye çekilen tek şutu oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında ilk golün asistini yapan Aytaç Kara ceza alanı içinde topla buluştu ve bekletmeden vurarak takımını 2 farklı üstünlüğe çıkardı 2-0.

BAKKAL 73'E KADAR BEKLEDİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Bursaspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de adeta revizyon yaptı. Antalyaspor maçından farklı olarak bu maçta kırmızı kart cezalısı Cisse'nin yerine Bobo'ya, Baiano'nun yerine Cenk Ahmet'e, Villafanez'in yerine Fernandes'e ve Ceyhun'un yerine de Campos'a ilk 11'de görev veren Bakkal, ilk yarıda 2-0 geriye düşülmesine rağmen ilk oyuncu değişikliğini 73. dakikada yaptı. Maniatis-Villafanez değişikliğinin hemen ardından 76. dakikada da etkisiz Bobo'nun yerine Augusto'yu sahaya süren Bakkal, 2-0 mağlubiyeti engelleyemedi. Aytemiz Alanyaspor bu mağlubiyetle üst üste üçüncü yenilgisini aldı ve 12 puanda kaldı. Ev sahibi Bursaspor ise ligdeki ikinci galibiyetini alarak 12 puana yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 22:30