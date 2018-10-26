Bursa'da kadrolar açıklandı

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında karşılaşacak olan Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin kadroları az önce açıklandı

Bursa'da kadrolar açıklandı
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BURSA Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 20.45'de başlayacak olan maça, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Cenk Ahmet, Merih, Tzavellas, Nsakala, orta alanda Sackey, Maniatis, Efecan Karaca, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta da Bobo ilk 11'i ile sahada olacak.
Ev sahibi Bursaspor ise, Okan, Ertuğrul, Badji, Latovlevici, Chedjou, Barış, Stancu, Aytaç, Umut, Tunay ve Burak ilk 11'i ile maça başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 19:52
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