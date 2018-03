Burak’tan Milli Takım açıklaması

ÇİN'İN Beijing Gouan takımında futbol hayatına devam eden Galatasaray’ın eski golcüsü Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor’u 3-1 yendiği maçı izlemeye geldi. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, “Her şey çok güzeldi. Galibiyete çok sevindim. Çok güzel bir atmosfer ve taraftar vardı. İkinci devre çok iyi oynayan bir takımımız vardı. Şampiyonluğu ne kadar istediklerini gösterdiler. Beki çok form tutmadı takım ama ileride formlu zamanlarda daha iyi oynayacaklardır. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Selçuk gol attı, çok sevindim. Selçuk’un frikiğinde gol olacağını hissettim ve video çektim” dedi.

“ASLA PARA KAVGASI DEĞİLDİ”

Milli Takım tartışmaları hakkında da konuşan Burak Yılmaz, “Ben öncelikle buraya takımı desteklemek için geldim. Sadece arkadaşlarım için buradayım. Bizim yerimize orada olan arkadaşlarımız var. Bunu şu an konuşmak doğru değil. Arkadaşlarımızı kötü duruma düşürmek yakışmaz. Arda zaten gerekli şeyleri söyledi. Ama şu an iki önemli maçımız var. Şu an konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu demek değildir ki konuşmayacağım. Yeri ve zamanı gelince konuşacağım. Olup olmamak önemli değil, önemli olan desteklemektir. A Milli Takım’a başarılar diliyorum. Asla para kavgasından değildi. Ben prim almadım evet ama bir kere bile lafını etmedim. Arda’da da etmemiştir. Bunu zamanı gelince en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Yeri ve zamanı değil. Çok önemli maçlarımız var. Milli Takım şeref, namustur. Para konuşulmamıştır. Kelimesi konuşulmamıştır. Ben almadım, konuşmadım. Arda da benimle alakalı şeyler savunmamıştır. Yeri gelince konuşacağım. Ben her zaman hazırım A Milli Takım için” açıklamasında bulundu.

“EREN’İ ALLAH NAZARLARDAN SAKLASIN”

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Eren Derdiyok hakkında da konuşan Yılmaz, “Maşallah diyorum. Eren’le stilimiz çok farklı. Allah nazardan saklasın. Sadece gol atmak değil, bugün iyi bir mücadele verdi. Hep beraber destek olalım. Herkes sarıldı boynuma, beni çok özlemişler ben de onları özledim. Çok güzel şeyler bunlar” diye konuştu.

