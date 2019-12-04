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Burak Yılmaz'a şok! Emniyet işlem başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Beşiktaş’ın ve A Milli Takım’ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz'ın aracında çakar kullandığı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Kullanılan ışıklı uyarı sisteminin başka bir kişinin koruma kararından kaynaklı olarak araçta bulunduğunun tespit edildiği, gerekli hukuki ve idari işlemin başlatıldığı belirtildi

SPOR 04.12.2019, 17:22 04.12.2019, 17:37
Burak Yılmaz'a şok! Emniyet işlem başlattı
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EMNİYET Genel Müdürlüğünden Beşiktaş’ın ve A Milli Takım’ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz'ın aracında çakar kullandığı  iddiaları ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaşlarımız nezdinde ciddi sıkıntılara neden olan kamuoyunda çakar olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımının engellenmesi amacıyla geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bunların kullanabilecekleri sesli ve ışıklı sistemlerin ne olacağına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca 01.11.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu usul ve esaslar, Karayolları Trafik Kanunu'nun 71’inci maddesi kapsamında zorunlu hallerde; ambulans, itfaiye, AFAD, kolluk kuvvetlerinin araçları ve risk tehdit değerlendirmesi kapsamında devletin en üst protokolündeki makamların emir ve zatlarına verilen araçların geçiş üstünlüklerini nasıl kullanacağı, uymayanlar hakkında yapılacak işlemler açık bir şekilde düzenlemiştir. Usul ve esaslara göre, boyama şekilleri ve ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçlar ile güvenlik ve risk tehdidi bulunan EK-1 listedeki devletin en üst protokolünde yer alan makamların emir ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korunmasından sorumlu koruma araçları çakar şeklinde tabir edilen sesli ve ışıklı uyarıları kullanabilmektedir” denildi.

“Bu hak sürekli bir geçiş üstünlüğü sağlamamakta olup, sadece zorunlu hallerde kullanılabilecek bir haktır”

Tepe lambasının hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçların sadece zorunlu hallerde kullanılabilecekleri bir hak olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Karayolları Trafik Kanunu'nun 71’nci maddesi kapsamında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılabilecektir. Bu hak sürekli bir geçiş üstünlüğü sağlamamakta olup, sadece zorunlu hallerde kullanılabilecek bir haktır. Bu konunun detayları İçişleri Bakanlığınca yayınlanan usul ve esaslarda belirtilmiştir. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren uygulamaya giren bu usul ve esaslar doğrultusunda uygulama öncesinde yaklaşık 12 bin araçta bulunan ışıklı uyarı işaretleri, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan usul ve esaslar kapsamında 2 bin 600 seviyesine indirilmiştir. Ayrıca kararlı bir şekilde yürütülen bilgilendirme faaliyetleri ve devamında yürütülmekte olan etkili, sürekli ve yoğun trafik denetimleri sonucunda sesli ve ışıklı uyarı işaretlerinin yetkisiz ve usulsüz kullanımıyla ilgili olarak 1 Kasım 2019’dan bugüne kadar 54 ilimizde 928 araç sahibine ve sürücüsüne cezai işlem uygulanarak, araçların uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.”

Trafik güvenliğini tehlikeye atan haksız geçiş üstünlüğü ihlalleri ile ilgili mücadelenin devam edileceği vurgulanan açıklamada, “Vatandaşlarımız nezdinde olumsuzluklara sebep olan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımı ve başta emniyet şeridi ihlali gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan haksız geçiş üstünlüğü ihlalleri ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla ve ara vermeden devam edecektir. Kamuoyunda son günlerde ismi geçen kişinin aracında çakar tabir edilen ışıklı uyarı sistemlerini kullandığına dair haberlerin yer alması üzerine yapılan araştırmada söz konusu kişinin İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ışıklı uyarı işaretlerine ait usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir çakar kullanım hakkı söz konusu olmadığı, ayrıca aracın tepe bölgesinde kullanıldığı değerlendirilen ışıklı uyarı sisteminin başka bir kişinin koruma kararından kaynaklı olarak bu araçta bulundurulduğu tespit edilmiştir. Bu tespit doğrultusunda hem kullanma hakkı olup ilgili kişinin üzerine bu kaydı verene, hem de kullanan kişiye gerekli hukuki ve idari işlemler başlatılmıştır. Uygulamanın başladığı günden itibaren duyarlılıkları ile bizlere destek veren başta vatandaşlarımız olmak üzere basın yayın organlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Basın yayın organlarımızda yer alan bu konudaki haberler titizlikle irdelenmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kolluk birimlerimizce trafikte yetkisiz çakar kullanımına asla izin verilmemekte olup, yayınlanan usul ve esaslar dışında hiç kimseye müsamaha gösterilmemektedir. Uygulamalarımıza kararlılıkla ve titizlikle devam edilecek, aykırı davrananlara gerekli yasal işlemler yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

#Burak yılmaz #Emniyet #Emniyet Genel Müdürlüğü
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