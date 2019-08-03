Burak Yılmaz'dan kötü haber! Apar topar hastaneye götürüldü
Udinese ile oynanan hazırlık maçının ardından ayağında ağrı hisseden Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, kontrol için hastaneye götürüldü.
SPOR 03.08.2019, 13:05 Melike Temir
BEŞİKTAŞ'ın Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynanan mücadele sonrası Burak Yılmaz'ın ameliyat olduğu sağ ayağındaki ağrıları arttı. Bunun üzerine bu sabah Salzburg'da hastaneye götürülen milli futbolcunun durumu çekilecek MR ve yapılacak tetkiklerden sonra beli olacak.
MEDEL DE TEDAVİ OLUYOR
Öte yandan yine dünkü maçta sakatlanarak oyundan çıkan Gary Medel'in kasıklarında çekme olduğu öğrenilirken, futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.
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