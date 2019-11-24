Burak Yılmaz: Ben Beşiktaşlıyım!

İŞTE Burak Yılmaz'ın açıklamaları:

Benim için bıçak sırtı bir maçtı. Rakiplerimizden birinin dün kaybetmesinin ardından kazanıp, onların üstüne çıkmak istiyorduk. Kazandık ve istediğimizi aldık. Konyaspor iyi bir takım, iyi hocaları, iyi statları ve iyi taraftarları var. Bir şeyleri tam olarak oturtamadık. Takım arkadaşlarımızla birbirimize alışamadık, oynadığımız oyuna alışamadık. Burada kimseyi suçlamıyorum. Formda olmadığınız dönemde 1-0, 1-0 kazanmak ileride işinize yarayacaktır. Şu anda çok güzel bir ortam var. Ben de taştan bir insan değilim. Benim de duygularım var. Kaptanım, sahaya en önde çıkanım, dik durmak gerekiyor. Karakter koymak gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım, bunu diğer takımlarda da söyledim. Hedefimiz var, sahada olduğum sürece elimden geleni yapacağım. Tepkiler oluyor ama biraz daha sağduyu isteyebilirim ama tüm taraftarın başımın üstünde yeri var.