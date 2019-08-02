banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Burak Yılmaz'a icra takibi! Eski eşi...

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın eski eşi ilamsız icra takibi başlattı.

SPOR 02.08.2019, 11:53 Toygar Dim
Burak Yılmaz'a icra takibi! Eski eşi...
banner404

2018 YILINDA BOŞANDILAR

Milli futbolcu Burak Yılmaz, 2016 yılında evlendiği İstem Yılmaz ile şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 2018'de boşanmıştı. Mahkeme, ünlü futbolcunun eşine 1.3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.

YAKLAŞIK 100 BİN LİRA

Sabah'ta yer alan habere göre; İstem Yılmaz, boşandıktan bir süre sonra eşinin 2018'e ait kira, aidat, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemediğini belirterek harekete geçti. Eşi, 18 bin dolar yani yaklaşık 100 bin lira olan giderleri ödemesi için Burak Yılmaz'a ilamsız icra takibi başlattı.

#burak #yılmaz #istem #icra #takibi
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
İmsak 04:22
Güneş 05:56
Öğle 13:09
İkindi 16:56
Akşam 20:11
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545