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Burak Yılmaz'a 4 milyon Euro

Trabzonspor taraftarların ısrarla transfer edilmesini istediği Burak Yılmaz için kulübü Beijing Guoan'a son teklifini yaptı

Burak Yılmaz'a 4 milyon Euro

Trabzonspor taraftarların ısrarla transfer edilmesini istediği Burak Yılmaz için kulübü Beijing Guoan'a son teklifini yaptı

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:43
Burak Yılmaz'a 4 milyon Euro
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BORDO-Mavililer 32 yaşındaki milli futbolcu için Çin ekibine tam 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Burak'ı 2016 yılının ocak ayında Galatasaray'dan 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alan Beijing Guoan'ın ise 4 milyon Euro'luk teklifi düşünmek için süre istediği öğrenildi. Milli futbolcunun Trabzonspor'a gelmek istemesini avantaja çevirmek isteyen Bordo-Mavili yönetim, Burak'tan kulübü ile temasa geçip bonservis bedelini aşağıya çekmesi konusunda yardım istediği konuşuluyor.

MUHARREM USTA YERLİDEN YANA
2010-2012 sezonları arasında Trabzonspor'da forma giyen ve 1 kez gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz ile her konuda anlşanan Başkan Muharrem Usta, Beijing Guoan, 4 milyon Euro'yu kabul ederse transferi bitirecek. Başkan Usta ayrıca kadroda 14 yabancı olduğu için teknik direktör Ersun Yanal'a transferde yerli futbolculara yönelmeleri gerektiğini iletti. Burak Yılmaz transferi bu açıdan da büyük bir önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazTrabzonsporBeijing Guoan
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