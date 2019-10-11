Bulut: 'Eksikliğimiz var'

SÜPER Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yaptı. Deplasmanda 2-0’lık skorla mağlup ayrıldıkları Beşiktaş maçını değerlendiren Bulut, beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Bulut, "İyi oynadığımız müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldık. Yeterince gol pozisyonu bulduğumuz bir maçtı. Rakibimize karşı 7-8 kere gol pozisyonuna girdik. Beşiktaş, penaltının dışında kalemizde net pozisyon bulamadı. Maçın genel gidişatına baktığımızda üstün taraf, sahada baskılı oynayan ve gol pozisyonları bulan takım bizdik. Maalesef yakaladığınız pozisyonları değerlendirmediğiniz zaman maçtan galip gelemiyorsunuz. Sivasspor maçında da aynı durumları yaşadık. Yeterince gol pozisyonuna girdik ama o zaman da değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendirmede son 2-3 haftadır bir eksikliğimiz var. Bu milli maç arasında oturup onların değerlendirmesini yapacağız. Pazar günü hazırlık maçı var. Çalışarak orada eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Daha detaylı çalışarak geçtiğimiz haftalarda kaçırdığımız pozisyonları Rizespor maçında değerlendirmeye çalışacağız" dedi.

'BASKILI OLACAKLARINI DÜŞÜNDÜM'



Bir gazetecinin Beşiktaş maçında ilk 6 haftada forma giyen 11’in dışında değişik bir kadroyla sahaya çıktıklarını sorması üzerine Bulut, "Planımda vardı. Hem Junior Fernandes olsun hem de Steven Coulker olsun, kendileriyle maçtan önce konuşmalarımı yaptım, oynatmayacağımı söyledim. Junior Fernandes’in oynamamasının nedeni, rakip takımın daha baskılı ve hücuma yönelik bir futbol oynayacağını düşünmem. O yüzden Mammou'yu seçtim sol tarafta. Defansa da çok yardımcı olabileceğinden dolayı. Zaten o anlamda görevini çok iyi yaptı. Fakat Beşiktaş baskılı oynamadı, tam tersi biz daha baskılı oynadık. Defansta da sol ayaklı bir stoperle başlamak istedim. Topu oyuna daha hızlı sokabilen, topları yana daha iyi atabilen, baskı yediğimizde topu daha rahat kullanabilen sol ayaklı bir stoper olması gerekiyordu. O yüzden o şekilde başladım" diye konuştu.

'JUANFRAN'IN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK'

Sakat ve kart sınırında olan oyuncuların durumları hakkında da değerlendirme yapan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut "Zaten son Beşiktaş maçında Juanfran’ın eksikliğini biraz hissettik ama bu demek değildi ki Baiano çok kötüydü. Hele de uzun zamandan sonra maç oynadı Baiano. O da sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncumuz. İlerleyen haftalarda Baiano ve Onur’u o pozisyonlarda daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. Salih'in bir sakatlığı var. O da 2-3 gün sonra aramıza katılacak. Kartlar ve cezalar futbolun içerisinde olan durumlar. Cezalı duruma düşen olduğunda diğer futbolcu arkadaşlarımızı değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.