'Bulut, Alanyaspor'un hakkını savunmalı'

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'de her salı akşamı ekranlara gelen Dim TV Spor, önceki akşam yayınlanan bölümü ile yine izlenme rekorları kırdı. Yeni Alanya Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sunduğu, Yeni Alanya'nın usta köşe yazarlarından Uğur Veysel Okşar'ın da yorum ve analizleri ile renk kattığı program, izleyicileri yine ekranlara kilitledi. Alanyaspor'un Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı mücadelenin masaya yatırıldığı programda, izleyicilerin soru ve yorumlarına da yer verildi. 'Haftanın güzel hareketleri ve sizden gelenler' köşeleri yine büyük ilgi çekti.

'ARTIK SESİ ÇIKMALI'

Dim TV Spor'un usta yorumcusu Uğur Veysel Okşar, programda Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u eleştirdi. Genç teknik adamın Alanyaspor'un hakkını yeterince savunmadığını iddia eden Okşar "Ortalık yangın yerine dönmüş, maç katledilmiş, taraftar kızgın, canımızı yakmışlar, tüm Türkiye Alanyaspor’a yapılan haksızlıkta birleşmiş, kulübün haklarını savunması gereken hocamız dağlardan, çiçeklerden, ovalardan bahsediyor. Erol hoca geçen sezon defalarca üst perdeden hakemleri eleştirirken, bu sene sahanın içinde kalmak istiyor. Ben burada yorum yapsam sadece Alanya duyar ama Erol hoca konuşsa Türkiye duyar. Sen bugün konuşmazsan yarın daha kötü kararlar çıkar. Türkiye'de sistem budur. Bizim liderimiz isen hata yapıldığı zaman konuşacaksın hocam. Taktik vermek, idman yaptırmak nasıl doğal görevin ise camianın hakkını savunman da o kadar görevindir. Umarım Erol hoca eleştirilerimi iyi analiz eder" dedi.

'HOCA PANİK YAPIYOR'

Erol Bulut'un bazı durumlarda panik yaptığını ifade eden Uğur Veysel Okşar, "Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim, Erol Bulut'un eline kamp başlamadan taş gibi bir takım verdi. Bu erken toplanmanın ve kamp geçirmenin meyvelerini yiyoruz. Un, yağ verildi. Sadece helva yapılacak. Şu an kötü durumda değiliz ama kaybettiğimiz puanlar yanlış tercihler ve hamleler yüzünden oldu. Erol hoca maç sıkıştığı an panikliyor. Erol hocayı seviyorum ama bunları söylemek zorundayım. Ama şunu da söyleyeyim; bu takımı izlerken zevk alıyoruz ve bu takımın kapasitesi yüksek olduğu için daha iyisi olmalı diyorum. Alanyaspor aksiyonu bol bir mücadele izlettiriyor ve geriye düştüğü maçlarda, maçı çevirebileceği hissiyatını bizlere veriyor. Erol hoca bazı maçlarda maça göre sistem belirlemezse, inşallah yanılırım ama garanti gördüğümüz maçları bile kaybedebiliriz" şeklinde konuştu.

'HAKEM GÖREVİNİ YAPTI'

Alanyaspor'un Beşiktaş maçında katledilmesiyle ilgili de konuşan Okşar, "Aytemiz Alanyaspor, lider olmanın diyetini ödüyor. Başkanımızın da dediği gibi, Beşiktaş kırmızı çizgiden kurtarıldı. Hakem kötü değildi, kötü niyetliydi. Orta hakem Arda Kardeşler'in yanı sıra VAR hakemi Volkan Bayarslan bu maçı Türkiye'nin gözü önünde katletti. Bunları gördükten sonra sahayı konuşmak istemiyorum. Midemiz bulandı, keşke lider olmasaydık dedim. Bu sene 7 maçımızda VAR'a hiç gidilmedi. Bu tesadüf değildir, dizayndır, decoder kaygısının önüne geçmektir" diyerek sert eleştirilerini sürdürdü.

'BASIN HOCAYA SORMALI'

Aytemiz Alanyaspor'u takip eden basın mensuplarına da sitem eden Uğur Veysel Okşar, "O kadar basın mensubu demeç almak veya görüşmek için tesislere gidiyor. Kimse niye bu tercihleri ve oyuncu değişkliklerini sormuyor. Niye kimse 'Hocam, sen geçen sezon Malatya'da iken hakemler hakkında eleştiri yaparken haftalardır hakkımız yeniyor, niye susuyorsunuz?' diye sorulmuyor. '4 aydır futboldan uzak, 6 haftadır kadroya alınmayan bir oyuncuyu 3 idmanla niye kadroya aldın?' diye soran yok. Erol hocayı Mourinho'ya benzetenler, 'Alman ekolünü uyguluyor' diyenler hocaya fayda değil, zarar verir" ifadelerini kullandı.