Bülent Korkmaz: "Milli takım doğru yolda"

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Sözlerine milli maçlar ve yerel seçim nedeniyle verilen arada takımının son durumunu özetleyerek başlayan Korkmaz, “Hem milli takım maçı arası hem de yerel seçim arasında 3 hafta boşluk oldu. Bu arada iyi çalışarak, hazırlık maçı oynayarak en azından oynamayan oyuncularımızın maç performansını artırmak istiyoruz. Bu, hem bizim açımızdan hem de oyuncularımız açısından çok faydalı oluyor. Şu anda her şey iyi gidiyor” şeklinde konuştu. Milli takım kamplarından Doğukan ve Fredy’nin sorunsuz döndüğünü anlatan Korkmaz, “Diğer milli oyuncumuz Celustka da yarın aramıza katılacak. Onun milli maçta bir sakatlığı oldu, son maçını yarım bırakmak zorunda kaldı. Son durumuna yarın geldiği zaman bakacağız” diye konuştu.



"Milli Takım doğru yolda"

Basın toplantısında A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova karşısında elde ettiği galibiyetlere de değinen Teknik Direktör Bülent Korkmaz, “Genç ve iyi bir jenerasyon var. Şenol Güneş hocamıza da başarılar diliyorum. Bu jenerasyonun Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'na gideceğini düşünüyorum. Genç, dinamik ve öğrenmeye açık bir kadro oluştu. Şenol Güneş hocamız bu kadroyu tecrübeli oyuncularla desteklediği zaman çok daha iyi bir milli takım olacağını düşünüyorum. Ama Lucescu’nun da hakkını vermek gerekir. Bu takımı, öyle veya böyle bir araya getiren kendisi ve ekibiydi. Şenol hocamızın da bu jenerasyonu ve oluşturulan kadroyu başarıyla devam ettireceğine inanıyor, milli takımımızın doğru yolda olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Taktik çift kale maç

Antalyaspor, basın toplantısının ardından günün tek çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman fizik kondisyon çalışması ve 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti. Korkmaz, daha sonra takımı ikiye ayırarak taktik çift kale maç yaptırdı. Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlılar yarın Çaykur Rizespor ile Regnum Carya Sahası’nda saat 14.30’da oynayacağı hazırlık maçı için dinlenmeye çekildi.