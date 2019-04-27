Bülent Korkmaz: Güzel bir fırsatı iyi değerlendiremedik

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 1-1 berabere kaldıkları Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz: Güzel bir fırsatı iyi değerlendiremedik
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SPOR Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Antalyaspor, kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı.

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Bülent Korkmaz, maçın genelinde topun kendilerinde olduğunu ve oyunun hakimi olduklarını söyledi.

Ancak istedikleri fırsatları yaratamadıklarını belirten Korkmaz, "En azından maçı böyle bitirebilirdik. Ancak duran top ya da böyle bir pozisyonda (penaltı) gol yiyebilirdik ve başımıza geldi. Kazanacağımız bir maçtı, güzel bir fırsatı iyi değerlendiremedik. Oyuncularım iyi oynadı, onları tebrik ederim. Önümüzdeki maçlarda fırsat yaratmaya çalışacağız" dedi.

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