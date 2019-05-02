Bülent Korkmaz: Göztepe maçında 5'incilik için fırsat oluşturmak istiyoruz

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacakları karşılaşma öncesi gazetecilerle bir araya geldi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki basın toplantısında Korkmaz, takımı hakkında değerlendirme yaptı. Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor'un trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural için başsağlığı diledi.



'RAKİBİMİZİN HATA YAPMASINI BEKLEYECEĞİZ'

Göztepe maçının zorluğuna değinen Korkmaz, rakiplerinin 4 haftadır iç ve dış sahada takım savunmasını yapıp, tek blok halinde oynamaya çalıştığını söyledi. Göztepe'nin Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçında takım savunmasını çok iyi yaptığını ve Medipol Başakşehir'e karşı önemli galibiyet aldığını vurgulayan Korkmaz, "Bu maçta rakibimizin o sistemin dışına çıkacağını düşünmüyorum. Takım savunmasını blok halinde oynayacaklardır. Biz de aynı şekilde oynayıp onların hata yapmasını bekleyeceğiz. Geçen hafta kazansaydık 5'incilik için önemli fırsat yakalayacaktık. Bu şansı değerlendiremedik. Göztepe maçında 5'incilik için fırsat oluşturmak istiyoruz. Final gibi maç. Göztepe taraftarıyla yoğun baskı altında oynayacağız ama bunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu.



'KAYBETMEDEN DÖNMEMİZ LAZIM'

Antalyaspor'un rakiplerine karşı hücum ve savunmada takım halinde oynaması halinde istediği sonucu aldığına dikkati çeken Korkmaz, "Bu maçta da böyle hareket edeceğiz. İki sakat oyuncumuzla ilgili kararı hafta sonu vereceğiz. İlk hedefimiz 41 puan dedik, ulaştık. Her maçı kazanırsak Avrupa'ya gideriz ama biz maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki Göztepe maçına bakacağız, alacağımız sonuca göre bazı şeyler ortaya çıkacak. Kaybetmeden dönmemiz lazım" dedi.