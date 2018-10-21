Bülent Korkmaz: 'Fitili taraftar ateşledi'

OYUNCULARINI kutlayarak başlayan Korkmaz, "Onlarla gurur duyuyorum. Oyunun başından sonuna kadar çok iyi oynadılar. Özellikle saha yayılımı ve tahtik anlayışını çok iyi uyguladılar. Belki toplu oyunda değil ama topsuz oyunda çok doğru pozisyonlar aldık. Rakibimize kolay kolay pozisyonlar vermedik ve pozisyonlara girdik. Hakettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza teşekkkür ediyoruz. Otelden maça gelene kadar, bu yağmurlu havada bizi çok iyi desteklediler. Belkide bu galibiyetin fitilini onlar ateşledi. Çok iyi bir taraftarlık örneği gösterdiler" dedi.