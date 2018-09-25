Bülent Korkmaz'dan VAR açıklaması: "Hak edenin hakkını veriyor"

SPOR Toto Süper Lig 6. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenip 10 puana ulaşan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kupada Karadeniz Ereğlispor'la oynanacak olan maç öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını ancak oyun olarak geliştirmeleri gereken noktalar olduğunu söyledi. Zaman ilerledikçe iyi bir takım olmaya başladıklarını ifade eden Korkmaz, takımın son durumu, oynayacakları kupa ve lig maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Rakibe saygı göstermezseniz sahada cezayı görürsünüz”

Kupa maçında oynayacakları Karadeniz Ereğlispor’u küçümsemediklerini ifade eden Korkmaz, “Rakibin BAL liginde olması bizim konsantrasyonumuzu kesinlikle düşürmemeli. Çünkü biz hazırlık maçlarında 3. lig takımıyla veya BAL ligi takımlarıyla oynarken maça odaklanmadığımızda zorlandığımızı gördük. Dolayısıyla özellikle, oynatmadığım oyunculara şans vereceğim. Onların hem maç tempolarını yukarı çekmek hem de konsantrasyon olarak daha yüksek seviyede olacaklarını düşünüyorum. Kupada hedef olarak düşünürsek, ilk önce oynayacağımız maç, onu geçtiğimiz zaman da ondan sonraki maç. Dolayısıyla rakibe saygı göstermezseniz sahada gereken cezayı da görürsünüz” dedi.

“En çok koşan takımlardan birisiyiz”

Antalyaspor’un kondisyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bülent Korkmaz, takımının istatistik verilere göre ligin en çok koşan takımlarından birisi olduğunu söyledi. Korkmaz, “Nihayetinde biz yaptığımız test ve istatistik bilgilerle, şu anda en çok koşan takımlardan biriyiz. Geri yaslandığımız için belki de az gibi gözüküyor. Açıkçası ben de geri yaslanmayı istemiyorum. Çünkü, ne kadar geriye yaslanırsanız yaslanın, ne kadar çok savunma yaparsanız yapın, doğru pozisyonda, doğru savunma almazsanız isterseniz 11 kişiyle yapın, pozisyon veriyorsunuz. Ancak fizik kondisyon olarak iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

“Genç oyuncuların öncelikle oynayacağı yer alt ligler olmalı“

Mücadeleci bir futbol anlayışının önemine dikkat çeken Korkmaz, Türk futbolunun değerini yükseltilebilmesi için genç oyunculara şans verilmesi gerektiğini vurguladı. “Genç oyuncuları sadece Süper Lig'de değil, alt liglerde de görmemiz lazım” diyen Korkmaz, şöyle devam etti:

“Bu işin temelini oluşturacak olan alt liglerdir. 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'dir. Orada genç oyuncular oynadıkça, kendilerini geliştirecekler ve oyunlarını geliştirecekler. Bence genç oyuncuların öncelikle oynayacağı yer Süper Lig değil, alt ligler olmalı. Alt liglerde futbol anlayışı da çok farklı. Orada mücadele ve futbol savaşı daha fazla. Dolayısıyla orada oynadıkları zaman, kendilerini daha güçlü ve yeteneklerini daha gelişmiş olarak görebiliriz. Bizim eksikliğimiz, alt liglerde genç oyuncuların oynamaması.”

“Aynı reaksiyonla karşılık vereceğiz”

Gelecek hafta ligde oynayacakları Ankaragücü maçıyla ilgili de konuşan Korkmaz, "Çok koşan ve mücadele eden bir takımla mücadele edeceğiz. Buna karşı olarak aynı reaksiyonla karşılık vereceğiz" diye konuştu

“Hak edenin hakkını veriyor”

VAR sisteminin şu anki durumuyla alakalı da görüşlerini ifade eden Korkmaz, ”Bizim aleyhimize de lehimize de kararlar oldu. Hepsi de doğru çıktı. Adaletli bir sistem olduğunu düşünüyorum. Hak edenin hakkını verdiğini düşünüyorum. Özellikle bunu kullanırken, yüzde yüz gol pozisyonları için kullanıyorlar. Gün geçtikçe, futbol akıcı bir oyun olduğu için VAR sistemi de daha akıcı olmalı diye düşünüyorum. Bunun için de herkes uğraşıyor. Tam da yerine oturması zaman alır ama dediğim gibi penaltı, gol, kırmızı kart pozisyonu olsun hak edenin hakkını veriyor” açıklamasını yaptı.