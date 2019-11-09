Bülent Korkmaz: Çaykur Rizespor'u tebrik ediyorum

ÇAYKUR Didi Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşmada gol dışında istedikleri her şeyi yaptıklarını kaydetti.

Çok önemli şanslar yakaladıklarını belirten Korkmaz, "Oyun üstünlüğü bizdeydi. Rizespor bir duran toptan golü buldu ve bunu korudu. Özellikle kendi ceza sahası içerisinde iyi savaştı. Biz oyun içerisinde bütün riskleri aldık. Bazen futbolda top istemedikçe girmiyor. Çaykur Rizespor'u tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.