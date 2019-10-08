Buldozer Türklerspor

KEMAL Ögen, Fırat Olgun ve Aygün Şenmert hakem üçlüsünün yönettiği Alanya derbisinde kazanan 8-0'la Türklerspor oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 9, 59 ve 80'de Necati Sipahi, 45'de Alper Kaymaz, 47'de Kağan Timurcin Konuk, 50'de Davut Ersoy, 66'da Anıl Aslanalın ve 83. dakikada ise Seyit Ahmet Süer kaydetti. Türklerspor bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti ve 9 puanlı Asat Gençlikspor'un ardından ikinci basamakta yer aldı. Mahmutlarspor 3 puanla 9. sıraya geriledi. Alanya'nın SAL'daki bir diğer temsilcisi Payallar-Konaklıspor ise deplasmanda konuk olduğu Korkuteli Belediyespor'a 3-0 kaybetti. Temsilcimiz, bu mağlubiyetle 4 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada tamamladı.