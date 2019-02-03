Buldozer Kestelspor 3-0

ANTALYA Süper Amatör Küme'nin yenilgisiz lideri Kestelspor'un son kurbanı Manavgatspor oldu. Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanan maçta rakibine geçit vermeyen mavi beyazlılar, ligde 15'de 15 yaparak kırılması güç bir rekora imza attılar. Mücadelede ilk golü 22. dakikada Ertuğrul Keleş ile bulan temsilcimiz, 30'da ise Doğukan Böcek ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda soyunma odasına 2-0'ın avantajıyla giren Kestelspor, ikinci yarıya da hızlı başladı. 53. dakikada gelişen Kestel atağında bu kez Emrah Ekmekçi fileleri havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi. Kestelspor bu galibiyetle puanını 45'e yükseltti ve şampiyonluk için dev bir adım daha attı. Manavgatspor ise 14 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü.

PAYALLAR DOLUDİZGİN

Antalya Süper Amatör'deki bir diğer Alanya temsilcisi Payallarspor da bugün deplasmanda Erdem Gençlikspor'a konuk oldu. Sarı siyahlılar 21. dakikada Mustafa Ersoy'la 1-0 öne geçti. Erdem Gençlikspor bu gole 32'de Arif Aykut Akşahin ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 berabere bitti. İkinci yarının 68. dakikasında Payallarspor'un siyahi yıldızı Amir Mamaghani şık bir gol atarak takımını yeniden öne geçirdi. 81'de Ercan Karakaş ile skoru 3-1'e getiren Payallarspor'da son sözü ise Emre Besler söyledi. 90. dakikada skoru 4-1'e getiren golü kaydeden Emre, maçın da skorunu tayin etti. Süper Amatör'deki bir diğer temsilcimiz olan Mahmutlarspor ise deplasmanda Antalya Asat Gençlikspor'a 2-1 mağlup oldu.