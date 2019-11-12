Buldozer Kestelspor

BAL Ligi'ndeki temsilcimiz Kestelspor, tüm olumsuzluklara rağmen yükselişini Manavgat Belediyespor maçında da sürdürdü. Misafir tribününü maç günü bakıma alan Manavgat Belediyespor'lu yetkililer, 4-1'lik hezimetten yine de kurtulamadılar

MAÇ GÜNÜ BAKIM SÜRPRİZİ

Kestelspor'un şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden olan Manavgat Belediyespor'da yetkililer, Kestelspor maçından önce misafir tribününü bakıma aldılar. Rakip takım taraftarları için kale arkasının 50 metre uzağına portatif bir tribün hazırlayan yetkililer, farklı mağlubiyetten bu şekilde de kurtulamadılar.

AMBULANS GEÇ GELDİ

Karşılaşmanın 50. dakikasında sakatlanan Kestelspor'dan Onur Kaya, saha kenarında dakikalarca sağlık ekibi ve sedye bekledi. Oyuncunun sedye ile taşınamayacağı anlaşılınca bu kez ambulansın gelmesi beklendi. Sakat oyuncu ve sağlık ekipleri, ambulans gelinceye kadar saha kenarından maçı izledi.

YÜCEL DE DEPLASMANDAYDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, başkan yardımcıları Nazmi Yüksel, Hasan Erdoğan, Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sünbül ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Kestelspor Başkanı Levent Uğur ve futbolcuları deplasmanda yalnız bırakmadı. Yücel ve beraberindekiler, 90 dakika boyunca takıma destek verip, maç sonunda soyunma odasına inerek galibiyeti oyuncularla kutladılar.