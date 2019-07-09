Buğra'dan yeni başarı

2 gün süre yarışlarda 14 ülkeden toplamda 65 sporcu yarıştı. İlk gün sabah zamana karşı, akşam ise yol yarışı yapıldı ve toplamda 90 km pedal çevrildi. İkinci gün ise 112 km'lik yol yarışı geride bırakıldı. Alanya'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden T. Buğra Yiğit, başarısıyla arkadaşlarını, öğretmenlerini ve ailesini gururlandırdı.

