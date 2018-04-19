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Bucasporlu Emre Toraman 6 maç ceza aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme korkusu yaşayan Bucaspor'un tecrübeli futbolcusu Emre Toraman, 6 maç ceza aldı

Bucasporlu Emre Toraman 6 maç ceza aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme korkusu yaşayan Bucaspor'un tecrübeli futbolcusu Emre Toraman, 6 maç ceza aldı

19 Nisan 2018 Perşembe 19:19
Bucasporlu Emre Toraman 6 maç ceza aldı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme korkusu yaşayan Bucaspor'un tecrübeli futbolcusu Emre Toraman, geçen hafta oynanan Afjet Afyonspor karşılaşmasında rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi ve kırmızı kart gördükten sonra müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 6 maç ceza aldı. Kurul, Emre'ye ayrıca 6 bin TL ceza verdi. PFDK, Bucaspor'u ise misafir takım tribün bilet fiyatının diğer tribünler için belirlenen fiyata oranla fahiş fiyat uygulanarak satılmasından dolayı takdiren 13 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 14 bin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ise 3 bin 200 TL'yle cezalandırdı.

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TffTFF 2nci LigBucasporEmre ToramanAfjet Afyonspor
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