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Bucak’ta Alanyaspor coşkusu

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bucak Hikmet Tolunay MYO'da düzenlenen konferansta öğrencilerle buluştu. 'Şampiyon Alanyaspor' tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Çavuşoğlu, konferans sonunda öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi

Bucak’ta Alanyaspor coşkusu

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bucak Hikmet Tolunay MYO'da düzenlenen konferansta öğrencilerle buluştu. 'Şampiyon Alanyaspor' tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Çavuşoğlu, konferans sonunda öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi

11 Ekim 2016 Salı 22:43
Bucak’ta Alanyaspor coşkusu
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BURDUR'UN Bucak İlçesi'nde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Kahraman Köktürk'ün daveti üzerine Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu'nda halkla ilişkiler bölümü öğrencileriyle buluşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, öğrenciler tarafından "Şampiyon Alanyaspor" tezahüratlarıyla karşılandı. Çavuşoğlu, öğrencilere takımın 2. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısını anlattı. Öğrencilerin hazırladığı Aytemiz Alanyaspor'un şampiyonluk slayt gösterisi ile başlayan konferansa Bucak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Karagöz, Bucak Belediye Başkan Vekili Necmi Erk ve yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Turuncu-Yeşil pankartlarla 'Alanyaspor' yazısı hazırlayan öğrenciler, Başkan Çavuşoğlu'na el yapımı Alanyaspor amblemi hediye etti. Başkan Çavuşoğlu ise günün anısına öğretim görevlisi Kahraman Köktürk'e üzerinde ismi yazan Alanyaspor forması hediye etti. Öğrenciler konferans sonunda ise Başkan Çavuşoğlu ve diğer davetlilere ikramlarda bulundu.

BÖLGEDE 2 TAKIM 

Başkan Hasan Çavuşoğlu, kendisini coşkuyla karşılayan öğretim görevlisi ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Şu an şampiyon olduğumuz günkü kadar çok duygulandım" dedi. Öğretim Görevlisi Kahraman Köktürk ise, 10 yıl önce Alanya'da görev yaptığı sırada en büyük hayalinin Alanyaspor'un Süper Lig'e yükselmesi olduğunu belirterek, "O dönemde Akçaabat Sebatspor Süper Lig'e yükselmişti. Onlar çıktıysa Alanyaspor da çıkabilir demiştim. Alanyaspor bizim hayalimizi gerçekleştirdi" dedi. Alanyaspor'un bölgenin ve yörenin takımı olarak kendilerini Süper Lig'de temsil ettiğini kaydeden Köktürk, "Alanya tabiat güzelliklerini, sportif faaliyetler amacıyla ilçeye giden herkese daha da iyi tanıtma fırsatını buluyor. Süper Lig'de 2 bölge takımımızın olması 4 büyükleri izlemek isteyenler için çifte fırsat vermektedir. Türkiye'nin şampiyon takımları olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımları gerek Antalya'da Antalyaspor, gerekse Alanya'da Alanyaspor misafir edecek" diye konuştu. 

Konferans sonunda aralarında Alanyalı öğrencilerin de yer aldığı çok sayıda öğrenci grubu Başkan Çavuşoğlu ile fotoğraf çektirdi.
 
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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporHasan ÇavuşoğluBucak Hikmet Tolunay MYO
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