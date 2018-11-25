Bu yolun sonu 'BAL' gibi

ANTALYA Süper Amatör Ligi'nde Kestelspor fırtınası dinmek bilmiyor. Yıllardır Bölgesel Amatör Ligi (BAL) özlemi çeken, bu yıl da "O sene bu sene" sloganı ile sezona başlayan mavi beyazlılar, ligde 11'de 11 yaparak 33 puana yükseldi. Yoluna namağlup devam eden temsilcimiz, hafta sonunda konuk olduğu Antalya Halspor'a da gol oldu yağdı. Rakibini 5-0 yenerek seriyi sürdüren Kestelspor, toplamda 54 gol atıp 2 gol yiyerek 52 averajla kırılması güç bir rekora da imza attı. Gol krallığı yarışında da Kestelsporlu futbolcular birbirleri ile yarışıyor. Krallık yarışında mavi beyazlı futbolculardan Nuran Gurbanov 12 gol, Oğulcan Ahmet Erdul 11 gol, Yalçın Akdoğan 9 gol ve Erkan Sütçü 8 golle ilk 4 sırayı paylaşıyor.