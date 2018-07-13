'Bu yıl feda yılı'

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Geven, Ali Tongülüs, Erkan Erman, Murat Özgen ve Ersin Aydın'la bir araya gelen Başkan Cihan Bulut, TSYD yönetim kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı ve kendilerinden destek istedi. Antalyaspor'un şu anki mali durumu hakkında bilgi veren başkan Bulut, "Temlikler kalktığında ve istasyon yeri satıldığında bu kentin havası değişecektir. Bugünkü mali krizi yalnızca temlikleri kaldırarak ve kaynaklar bularak yenebiliriz. Bu yıl, Antalyaspor için feda yılı olmalı. Antalyaspor'un kaynaklarından elde etmeyi planladığımız gelirler var. Bu gelirlerle ilgili hedeflerimize ulaşmamız için, belediyelerimizin de taşın altına elini koymasını bekliyoruz. Zaman, birlik olma zamanıdır. El birliğiyle, kulübümüze sahip çıkma zamanıdır. Localarımızdan kombine biletlerimize, stadyum isim hakkımızdan forma-şort sponsorluğuna kadar pek çok kalemle ilgili destek beklentimiz var" dedi.

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ise hem dernek hem de gazeteci olarak her zaman Antalyaspor'a destek için hazır olduklarını belirtti. Ziyaretin ardında TSYD Antalya Şube Başkanı Çiçek, günün anısına Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut'a çini tabak hediye etti.