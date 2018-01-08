Bu tekmeden sonra dişlerini yerden topladılar

İNGİLTERE FA Cup'ta West Ham, Shrewsbury'yle 0-0 berabere kalırken maça damgasını Josh Cullen'ın dökülen dişleri vurdu.
BBC'nin haberine göre Shrewsbury oyuncusu Abu Ogogo'nun tekmesi ağzına gelen Josh Cullen'ın dişlerinin çoğu dökülürken 21 yaşındaki futbolcunun ağzı kanlar içinde kaldı.
Genç oyuncu zor durumda kaldı ve bir süre kendine gelemedi.
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