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Bu tekmeden sonra dişlerini yerden topladılar

İngiltere'de oynanan maçta West Ham forması giyen Josh Cullen, yüzüne aldığı krampon darbesi sonrasında dişlerinin çoğunu kaybetti

Bu tekmeden sonra dişlerini yerden topladılar

İngiltere'de oynanan maçta West Ham forması giyen Josh Cullen, yüzüne aldığı krampon darbesi sonrasında dişlerinin çoğunu kaybetti

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:23
Bu tekmeden sonra dişlerini yerden topladılar
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İNGİLTERE FA Cup'ta West Ham, Shrewsbury'yle 0-0 berabere kalırken maça damgasını Josh Cullen'ın dökülen dişleri vurdu.

BBC'nin haberine göre Shrewsbury oyuncusu Abu Ogogo'nun tekmesi ağzına gelen Josh Cullen'ın dişlerinin çoğu dökülürken 21 yaşındaki futbolcunun ağzı kanlar içinde kaldı.

 Genç oyuncu zor durumda kaldı ve bir süre kendine gelemedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereSporJosh Cullen
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