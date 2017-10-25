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Bu maça giriş ücretsiz

İşitme Engelliler Milli Takımımız, 29 Ekim Pazar günü Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere ile karşılaşacak

Bu maça giriş ücretsiz

İşitme Engelliler Milli Takımımız, 29 Ekim Pazar günü Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere ile karşılaşacak

25 Ekim 2017 Çarşamba 23:54
Bu maça giriş ücretsiz
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ANTALYA Stadyumu'nda oynanacak olan bu önemli mücadeleye girişler ise ücretsiz olacak. Dev mücadele öncesi geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'da kamp yapan Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı'nı ziyaret edip futbolculara moral vermişti. Yetkililer, 29 Ekim Pazar günü oynanacak olan mücadeleye tüm sporseverleri davet ederek, destek beklediklerini söylediler. 
 

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İşitme Engelliler Milli TakımımızAvrupa Şampiyonası Grup Elemeİngiltere
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