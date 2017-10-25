Bu maça giriş ücretsiz

ANTALYA Stadyumu'nda oynanacak olan bu önemli mücadeleye girişler ise ücretsiz olacak. Dev mücadele öncesi geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'da kamp yapan Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı'nı ziyaret edip futbolculara moral vermişti. Yetkililer, 29 Ekim Pazar günü oynanacak olan mücadeleye tüm sporseverleri davet ederek, destek beklediklerini söylediler.
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