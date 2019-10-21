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Bu maç kaçmaz! Alanya Belediyespor-Çin maçı bugün saat 16.00'da 

Dünyada ilk kez Alanya’da düzenlenen ve 6 kıta, 25'den fazla ülkeden plaj futbolu takımları ile dünyaca ünlü sporcuların katıldığı Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası (World Winners Cup) maçları başladı 

SPOR 21.10.2019, 14:31
Bu maç kaçmaz! Alanya Belediyespor-Çin maçı bugün saat 16.00'da 
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BUGÜN saat 09.00'da Damlataş-Kleopatra plajlarında kurulan iki sahada başlayan maçlarda büyük heyecan fırtınası yaşanıyor. Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Adil Müftüoğlu ve Ferit Yücel Ergün'ün destekleriyle yapılan dev organizasyonda Alanya Belediyespor ile Çin bugün saat 16.00'da karşılaşacaklar. Adil Müftüoğlu, herkesi desteğe davet etti.

#maç #Alanya Belediyespor #çin #Alanya
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